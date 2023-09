Podwyżki emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury? Kto dostanie najwięcej?

Czy zmieni się wiek emerytalny w Polsce?

Emerytury w 2023 roku zostały zwaloryzowane o rekordowy wskaźnik, który wyniósł 14,8 procent. Tak duża zmiana wynika z bardzo wysokiej inflacji, z którą zmaga się kraj od dłuższego czasu. Choć inflacja maleje, to wciąż jest a wysokim poziomie, co wpłynie również na waloryzację emerytur w przyszłym roku.

Pomimo wielu zapowiedzi - nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Dla wielu Polaków to bardzo dobra wiadomość. Jak podkreśla minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, żeby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Jednak dla emerytów bardzo ważną kwestią jest wysokość ich comiesięcznych wpływów.

Emerytury 2024. Jaka może być podwyżka?

Renty i emerytury waloryzowane są każdego roku w marcu. Zgodnie z ostatnią nowelizacją budżetu zmieniony został wskaźnik inflacji. W ujęciu średniorocznym ma ona wynieść w Polsce 12 procent. W przypadku emerytów ważna jest jeszcze jedna wartość - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2023. To na podstawie tego wskaźnika wyliczana będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Według prognoz, tak zwana inflacja emerycka, może wynieść 12,3 procent. Oznacza to, że waloryzacja wyniesie co najmniej tyle.