Podróże, przygoda i odkrywanie: Świętujemy Światowy Dzień Turystyki 2023

Świętujmy Światowy Dzień Turystyki 2023

27 września to szczególny dzień dla miłośników podróży na całym świecie – Światowy Dzień Turystyki. To święto turystyki ustanowione przez ONZ (UNWTO) obchodzone jest od 1980 roku, kiedy to odbyły się jego pierwsze oficjalne obchody.

W 2023 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Turystyki jest „Turystyka i zielone inwestycje”. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę ogólne zakłócenia w sektorze turystycznym spowodowane przez pandemię COVID-19. Wykorzystajmy tę okazję do ponownego przemyślenia naszych priorytetów inwestycyjnych w turystyce i kierunku, w którym chcemy, aby ta branża się rozwijała.

27 września każdego roku to wyjątkowa okazja, aby celebrować świat turystyki i zrozumieć jej wpływ na społeczeństwo, kulturę oraz gospodarkę na całym świecie. Światowy Dzień Turystyki to inicjatywa stworzona przez specjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych — Światową Organizację Turystyki. michelangeloop/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Jednym z kluczowych obszarów, który wymaga inwestycji, jest rozwijanie zasobów ludzkich w sektorze turystycznym. W nadchodzących latach zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w branży turystycznej będzie ogromne. Szacuje się, że globalny sektor hotelarski będzie potrzebować milionów absolwentów rocznie do 2030 roku, a kolejne 800 000 miejsc pracy rocznie będzie wymagało specjalistycznego szkolenia zawodowego. Dlatego inwestycje w edukację i rozwijanie umiejętności są kluczowe.