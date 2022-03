Pod batutą Pawła Drechslera ŁKS wystąpi w Rzeszowie

Będzie z konieczności, bowiem Marcin Pogorzała ukarany został czerwoną kartką podczas nieszczęsnego starcia ze Stomilem Olsztyn. W Rzeszowie nie wystąpi również Nacho Monsalve, bo i on obejrzał „czerwień”. Do składu, po kartkowej pauzie, wracają natomiast Maciej Dąbrowski oraz Maciej Wolski.

Dodajmy, że Javi Moreno i Piotr Janczukowicz mają na koncie po trzy żółte kartki, więc każda następna oznaczać będzie pauzę.

Do dyspozycji sztabu szkoleniowego będą ponadto Jakub Tosik, Adrian Klimczak oraz Piotr Janczukowicz. Dwaj pierwsi nie grali w ostatnich trzech meczach z Koroną Kielce, Puszczą Niepołomice oraz Stomilem Olsztyn. Z kolei Piotra Janczukowicza uraz palca u nogi wykluczył z udziału w dwóch ostatnich potyczkach. Początek niedzielnego meczu w Rzeszowie zaplanowano na 12.40. W rundzie jesiennej rywal wygrał na alei Unii 3:0 (2:0). Niedzielne starcie będzie czwartym w historii obu ekip w I lidze. Bilans jest korzystny dla rzeszowian, który górą byli dwa razy, Oprócz jesiennego triumfu w Łodzi zwyciężyli także 10 kwietnia 2021 roku na swoim boisku 1:0 (0:0), po bramce Jakuba Wróbla, byłego ełkaesiaka. A więc w Rzeszowie łodzianie jeszcze nie wygrali. Triumfowali natomiast 4 października 2020 roku na swoim boisku 2:0 (0:0). Do siatki rywali dwukrotnie z rzutów karnych trafił Antonio Dominguez.

Trenerem miejscowych jest Dawid Kroczek, szkoleniowiec mieszkający w Łodzi, a poprzednio prowadzący samodzielnie Sokoła Aleksandrów, który obecnie drży o trzecioligowy byt. W Resovii zaczynał jako asystent Radosława Mroczkowskiego, a potem zajął jego miejsce. - Co sądzę o naszym rywalu - zastanawia się trener Resovii. - W meczu ze Stomilem ełkaesiacy mieli ciężkie chwile.Z kolei po słabszych wynikach widać w klubie sporo nerwowości, co ma też przełożenie na ruchu kadrowe. Z nami będą się chcieli przełamać, bo porażka znacznie ogranicza ich szansę na baraże. Czeka nas ciężkie spotkanie, ale mamy plan jaki ich pokonać. Wyjdziemy w najsilniejszym składzie, bo nikt u mnie nie pauzuje za kartki, ani też nie jest kontuzjowany. Liczymy też na doping kibiców, a powinno być ich nawet i około 3500. Sprzedano już prawie 2000 biletów.

W Resovii występuje były piłkarz łódzkiego klubu - to Jakub Wróbel. ą