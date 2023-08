"Pocztówka" - powieść detektywistyczna, czy saga rodzinna? Dariusz Piekarczyk

"Pocztówka" - powieść detektywistyczna, czy saga rodzinna? Fot. Wydawca

Do księgarń trafia "Pocztówka" - książka Anne Berest. To znakomita pozycja, w sam raz na koniec wakacji. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy jest to pozycja opisująca detektywistyczne dociekania, czy też saga rodzinna z wieloma zagadkami. A może jedno i drugie?