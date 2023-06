Pobicie pod Zgierzem. Wójt gminy Zgierz została pobita ze skutkiem śmiertelnym. Dlaczego śledztwo wciąż trwa?

Tragiczna śmierć wójt gminy Zgierz

Pobicie pod Zgierzem: rozbieżne ekspertyzy

Dopiero wtedy będzie można zakończyć śledztwo, sporządzić akt oskarżenia i skierować go do sądu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

Pobicie pod Zgierzem: wstrząs mieszkańców

Śmierć 58-letniej wójt gminy Zgierz wstrząsnęła mieszkańcami gminy i regionu. Do dramatycznych wydarzeń doszło w jej domu w Dąbrówce Wielkiej pod Zgierzem w nocy z piątku na sobotę, czyli z 21 na 22 lutego 2020 roku. Około godz. 2.30 starszy syn Barbary Kaczmarek zadzwonił do pogotowia ratunkowego i poprosił o pomoc dla matki, która straciła przytomność i była w ciężkim stanie. Ratownicy medyczni przybyli na miejsce i zastali kobietę leżącą na podłodze, w pobliżu łóżka. Wokół były liczne ślady krwi.

Wówczas wszystko wskazywało na to, że Barbara Kaczmarek został mocno pobita przez swego starszego syna (młodszego nie było wtedy w domu). W stanie krytycznym, nieprzytomna, z bardzo ciężkimi obrażeniami głowy, kobieta trafiła do szpitala w Zgierzu, w którym zmarła wieczorem w poniedziałek 24 lutego 2020 roku.

Pobicie pod Zgierzem: syn przesłuchany i aresztowany

Wcześniej, bo w niedzielę, w sprawie pobicia został zatrzymany i przesłuchany 34-letni syn pani wójt. Usłyszał zarzut spowodowania u matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co groziło mu do 15 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Decyzją sądu został aresztowany tymczasowo. Po pewnym czasie opuścił areszt śledczy i do dziś przebywa na wolności.