Po feriach bez kwarantanny, ale jeszcze łodzianie cieszą się z wolnego od szkoły

Kilkoro uczniów przyszło na lekcje już w poniedziałek, 21 lutego, choć jeszcze mają wolne

Po feriach bez kwarantanny

Choć do końca ferii w Łodzi jeszcze kilka dni pierwsi uczniowie zjawili się w szkole już… wczoraj! I nie byli to półkoloniści w podstawówce.

- Przyszli rano gotowi na lekcje, a jeden z nich nawet przepraszał za spóźnienie – opowiada Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła. - Naprawdę się nie spodziewałem… Oni też byli zdziwieni, że w szkole z nauczycieli zastali tylko dyrektora.

- Przecież minister powiedział, że od 21 lutego szkoły średnie wracają do nauki stacjonarnej – tłumaczyli. Tym większa była ich radość, gdy dyrektor wyjaśnił im, że przecież należą im się dwutygodniowe ferie, a minął przecież dopiero tydzień, i że do szkół wróciła młodzież z innych województw - tych, gdzie zimowe wakacje były we wcześniejszych terminach.