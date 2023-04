Piknik rowerowy przed Galerią Łódzką - na czasie i w stylu retro. Zobaczcie zdjęcia

Piknik rowerowy przed Galerią Łódzką - na czasie i w stylu retro

Majówka to najwyższy czas, by rozpocząć wiosenno-letni sezon rowerowy na całego. Dlatego przed Galerią Łódzką dla wszystkich entuzjastów rowerów zorganizowano miasteczko rowerowe, a w nim - wszystko, co najważniejsze. W sobotę 29 kwietnia na placu od strony ulicy Orlej dużo się działo...

- Odblaski, odblaskowe naklejki, a także fluorescencyjne koraliki na szprychy to z jednej strony elementy dekoracyjne, z drugiej - zapewniające większe bezpieczeństwo na drodze, bo dzięki nim nasz rower jest widoczny - mówi Maciej Biegański, rowerowy "stylista". W sobotę ozdobiliśmy ponad 40 rowerów - dziecięcych i dorosłych.

Na ramach, na kierownicach czy kolach - dekoracje najchętniej swoim jednośladom fundowały panie i dzieciaki, któe najlepiej wiedziały, co wybrać, by doskonale pasowało i do roweru, i do tego, kto nim jeździ.

Najmłodsi doskonalili swoje umiejętności w wystawionym miasteczku rowerowym.

Podczas pikniku rowerowego przed Galerią Łódzką wszyscy natomiast mogli spróbować wsiąść na rower w dawnym stylu. Takie rowery przywiozła ekipa pasjonatów jednośladów i ich historii: bicykle.pl