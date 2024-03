Rowerowe Łódzkie na Plus. Można wystartować po dotację od łódzkiego marszałka na organizację imprezy rowerowej

Konkurs „Rowerowe Łódzkie na Plus” – jak przybliża Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - jest kolejnym działaniem samorządu województwa promującym sport, tym razem rowerowy. – Od początku tej kadencji wspieraliśmy organizację rekreacyjnych imprez rowerowych, a teraz rozszerzamy te działania o propozycję wydarzeń bardziej sportowych, skupionych na zdrowej rywalizacji i podnoszeniu swoich umiejętności przez uczestników – mówi marszałek Grzegorz Schreiber.

Łączna pula na ten cel w 2024 roku to pół miliona złotych. „Rowerowe Łódzkie na plus” to oferta dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych czy klubów, które chcą zorganizować imprezę sportową np. wyścigi lub zawody w kolarstwie. W wydarzeniu musi wziąć udział minimum 50 uczestników – przedstawicieli co najmniej trzech powiatów, ale może być to także impreza ogólnopolska. Termin składania wniosków w konkursie mija 15 marca o północy, a same zawody bądź wyścigi muszą się odbyć między 15 maja a końcem listopada.

Regulamin i formularz zgłoszenia można znaleźć pod LINKIEM TUTAJ. KLIKNIJ.