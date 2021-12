Pękła rura na Retkini! Zalana ulica Retkińska i aleja Wyszyńskiego. Mieszkańcy bez wody jeszcze do wieczora. ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło ok. 3 w nocy. Pierwsza rura o przekroju 30 cm pękła na ulicy Retkińskiej 98 na fragmencie osiedlowej uliczki tuż przed skrzyżowaniem z aleją Wyszyńskiego. Konsekwencją tej awarii (silne ciśnienie i duży wypływ wody) było pęknięcie takiej samej rury tylko na wysokości alei Wyszyńskiego przy krańcówce tramwajowej. Na szczęście w tym miejscu rura pękła w skarpie w magistrali i nie korzystali z niej mieszkańcy okolicznych wieżowców. Ten fragment pracownicy ZWiK zabezpieczyli, odgrodzili i zostawili do naprawy po usunięciu pierwszej awarii.

Prace przy ul. Retkińskiej 98 prowadzone są na znacznej głębokości i potrwają do wieczora. Mieszkańcy sześciu posesji mogą korzystać z wody w beczkowozach, którą dostarczył ZWiK.