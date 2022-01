Parking Aquaparku Fala będzie płatny. Trwa montaż systemu i szlabanów. Ile zapłacą klienci Fali?

Jak wysokie stawki zostaną wprowadzone? Czy zapłacą także klienci Fali, którzy i tak nie mało płacą za atrakcje Aquaparku? Zapytaliśmy o to Urząd Miasta Łodzi, ale odpowiedź jak dotąd nie nadeszła. Nieoficalnie jednak udało się nam ustalić, że ceny mogą się pokrywać z opłatami SSP w strefie A, czyli 4 - 5 zł w zależności od liczby godzin, ale dotyczyłoby to tylko parkujących, którzy nie skorzystają atrakcji Aquaparku. Klienci Aquaparku też jednak zapłacą. Jesienią mówiło się nieoficalnie o "niewielkiej opłacie" acz bez konkretnej kwoty, jednakże oznaczałoby to, że cześć opłaty za parking miałaby zostać anulowana przy zakupie biletu na Falę. Aquapark dysponuje blisko 200 miejscami parkingowymi.