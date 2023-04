Uchwała Rady Miejskiej dająca zgodę na lex deweloper zaskarżona w sądzie. Pierwsza taka sprawa w Łodzi

LEX DEWELOPER NA WIDZEWIE-WSCHODZIE. DO SĄDU TRAFIŁA SKARGA

LEX DEWELOPER PRZY MASZYNOWEJ. CO JEST WE WNIOSKU DEWELOPERA?

Plan dla tego terenu przewiduje domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej, do 12 metrów wysokości z maksymalnym przewyższeniem do 20 metrów oraz naziemne parkingi. Natomiast deweloper chce zbudować apartamentowce o wysokości od 13 do 25 metrów z podziemnymi parkingami i lokalami handlowo-usługowymi, ale również parkingi naziemne, a mieszkań miałoby być od 212 do 406.