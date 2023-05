Ruszają zapisy na półkolonie letnie dla dzieci w Łodzi - w szkołach, Orientarium, na Fali, w EC1... Oto pełna OFERTA i CENY Sprawdź

Półkolonie w EC1 Łódź EC1 zaprasza na półkolonie tematyczne: - W ramach turnusu „Wakacje z komiksem i grami” uczestnicy wybiorą się na przedpremierową wizytę do nowych przestrzeni EC1 oraz na zajęcia o tematyce komiksu i gier komputerowych w stylu retro. - W trakcie „Wakacji na zielono” uczestnicy zajmą się owadami – ich budową, rozwojem i znaczeniem dla człowieka. W trakcie zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej poznają życie oraz zwyczaje pszczół miodnych. - „Łódzkie półkolonie” to propozycja z okazji urodzin Łodzi. Uczestnicy zajmą się nie tylko historią, ale również przyszłością naszego miasta. Poznają przykłady ciekawej łódzkiej architektury oraz topografię miasta. Wezmą również udział w grze terenowej w Nowym Centrum Łodzi.

* „Mam talent do sportu” – gry i zabawy ruchowe z piłkami, slalomy, ćwiczenia z utrzymania równowagi, rzuty do celu. Lokalizacja: hala przy ul. Skorupki oraz hala przy ul. Małachowskiego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR od 26 czerwca do 31 sierpnia zaprasza na zajęcia sportowe skierowane do dziecięcych grup zorganizowanych i osób indywidualnych:

* „Mali Giganci” – zajęcia dla dzieci i młodzieży z crossfitu Lokalizacja: hala sportowa przy ul. Skorupki – sala do crossfitu

Półkolonie w Aquaparku Fala

Aquapark Fala (al. Unii Lubelskiej 4) zaprasza na turnusy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Program Wakacji na Fali realizowany jest we współpracy z Akademią Pływania. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 17:00.

Uczestnicy letnich kursów wezmą udział w:

- kursach nauki z doskonalenia pływania (z możliwością uzyskania kart pływackich),

- nocowaniu w namiocie na terenie Aquaparku – raz w tygodniu,

- grach i zabawach w wodzie,

- wizycie w Orientarium,

- wycieczce na hulajnogach do PumpTrack Zdrowie.

Pięciodniowy turnus w specjalnej cenie 850 zł można kupić do końca maja. Od 1 czerwca cena wzrośnie do 949 zł. W cenie, oprócz atrakcji i opieki, są także posiłki – śniadanie, obiad i podwieczorek. Szczegółowy program www.aquapark.lodz.pl/wakacje-na-fali/