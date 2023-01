Otrzymujesz 500+? Musisz złożyć nowy wniosek. ZUS będzie przyjmować zgłoszenia od 1 lutego FOTO Paweł Gołąb

Otrzymujesz 500+? Musisz ponownie złożyć wniosek, by dalej pobierać świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie je przyjmować od 1 lutego. ZUS jednocześnie prosi, by z obowiązkiem poczekać do początku przyszłego miesiąca, teraz nie jest to bowiem możliwe.