Dzień Kobiet 2024 na wesoło. Jak święto wszystkich pań komentują MEMAMI internauci? Zobacz GALERIĘ

W memach internauci podchodzą do tematu w większości prześmiewczo. Warto tym bardziej pamiętać, że geneza jego obchodów jest poważna. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet – jak przypomina Wikipedia - wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie, a najwcześniejsze obchody Dnia Kobiet, nazywane obecnie Narodowym Dniem Kobiet, odbyły się 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku. 19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii[5]. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.