Osiemnastolatek na treningu Widzewa. Wcześniej grał w rezerwach

Jesienią osiemnastolatek występował w drużynie rezerw Widzewa, która została wicemistrzem łódzkiej klasy okręgowej. Nie udało mu sie jednak strzelić gola. Przypominamy, że w zajęciach drużyny trenera Marcina Kaczmarka bierze udział testowany Fin z polskim paszportem Martin Kuittinen. Zapewne obaj ci piłkarze dostaną szansę występu w sobotnim sparingu Widzewa z Unią Janikowo.

Wyjaśniła się tymczasem sprawa przynależności klubowej Chrisophera Mandiangu. Otóż piłkarz pochodzący z Demokratycznej Republiki Kongo, a mieszkający w Niemczech, zdecydował, że pozostanie w Łodzi i będzie walczył o awans do I ligi. Christopher Mandiangu ma ważny kontrakt z łódzkim klubem jeszcze przez pół roku. Wiosną czeka go rywalizacja o miejsce w podstawowym składzie z Danielem Mąką. Przypomnijmy, że jesienią zaliczył w barwach Widzewa 17 meczów w II lidze i strzelił trzy gole.

Tymczasem niewykluczone, że wiosną barwy Widzewa reprezentował będzie Krystian Nowak, który występował już w drużynie z Piłsudskiego w latach 2012-2014. Zaliczył wtedy 49 meczów w ekstraklasie strzelając w nich dwa gole. Wcześniej bronił barw UKSSMS Łódź do którego przyszedł z Mazura Ełk.Grał także za granicą. Przez półtora roku występował w szkockim Heart of Midlothian. Potem był grecki Panionos oraz NKSlaven Koprivnica z Chorwacji. W rundzie jesiennej trwającego obecnie sezonu był podstawowym zawodnikiem tej drużyny. Jego menadżerem, tak jak i Marcina Robaka, jest Daniel Weber. ą