W środę(06.05.2020) o godz. 14 zaplanowano ponowne otwarcie ogrodu botanicznego, a o godz. 13 palmiarni. Stało się to możliwe po zmianie odpowiednich rozporządzeń przez rząd i po ogłoszeniu drugiego etapu odmrażania gospodarki. Ogród i palmiarnia będą przy tym czynne w innych godzinach niż dotąd.

Ogród botaniczny będzie w dni powszednie czynny tylko popołudniami. Od poniedziałki do piątku można go zwiedzać w godzinach 14 - 20, a w sobotę i niedzielę w godz. 9 - 20. Kasy biletowe będą czynne do godz. 19.30. Bilet normalny do ogrodu kosztuje 8 zł, a ulgowy - 4 zł. Wejście od strony ul. Hufcowej będzie zamknięte, wejść na teren ogrodu można od strony ul. Retkińskiej oraz ul. Krzemienieckiej. Na terenie ogrodu, podobnie jak i w innych miejscach publicznych jest obowiązek zasłaniania twarzy oraz utrzymania dwumetrowej odległości od innych osób.



W ogrodzie botanicznym można wciąż oglądać kwitnąca kolekcję 60 tys. tulipanów różnych kolorów i odmian.



- W Ogrodzie Japońskim obejrzeć jeszcze można kwitnące wiśnie ozdobne, przede wszystkim wiśnię piłkowaną "Kanzan". Na terenie Arboretum rozkwitła nasza kolekcja jabłoni ozdobnych (ponad 30 gatunków i odmian) o kwiatach od białych do ciemnoróżowych. Ciekawostką jest też judaszowiec kanadyjski. Jest to niewielkie drzewko, o ciemnopopielatej korze, pochodzące z Ameryki Północnej. Jego drobne, lilioworóżowe, pachnące kwiaty pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, na pędach, konarach, a nawet bezpośrednio na pniu - mówi Maria Kaczmarska, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.



Warto także zajrzeć do przedogródka w Skansenie Roślinnym. Kwitną tam jeszcze rośliny cebulowe (tulipany, narcyze, hiacynty, szafirki) oraz inne gatunki dwuletnie i bylinowe (bratki, pierwiosnki). W lesie bukowym na terenie Flory Polskiej podziwiać można kwitnący czosnek niedźwiedzi rosnący naturalnie w runie wilgotnych lasów liściastych, często w postaci rozległych łanów. Gatunek wykorzystywany jest od dawna jako roślina jadalna, lecznicza i ozdobna. Ma właściwości lecznicze podobne do czosnku pospolitego, a przy tym wyróżnia się atrakcyjnym ulistnieniem i kwiatami. Jadalne są wszystkie części rośliny. W najbliższych dniach pełnię kwitnienia osiągnie nasza kolekcja lilaków, licząca ponad 40 gatunków i odmian lilaka pospolitego oraz mieszańców lilaka Prestona.



Z kolei palmiarnia w parku Źródliska będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 13 - 18, a w sobotę i niedzielę w godz. 10 - 18. W poniedziałki Palmiarnia jest nieczynna. Cena biletów do palmiarni pozostaje niezmienna: 10 zł kosztuje bilet normalny, a 5 zł ulgowy. W palmiarni również trzeba być w maseczkach i utrzymywać dwumetrowy dystans. Dodatkowo wprowadzono limit 10 osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku palmiarni. Obowiązkowo zwiedzający, po wejściu do budynku, muszą zdezynfekować ręce środkiem, który jest ustawiony przed kasą.



