Piwonie w łódzkim Ogrodzie Botanicznym - kwitną i pachną oszałamiająco! Zobacz ich imponującą kolekcję FOTO WIDEO

Czas piwonii w Ogrodzie Botanicznym

Większość prezentowanych w kolekcji roślin to ogrodowe formy piwonii. Podczas zwiedzania można obejrzeć około pięćdziesięciu odmian kwitnących piwonii chińskich, w tym dziewięć odmian wyselekcjonowanych przez polskich hodowców, a także cztery odmiany piwonii lekarskiej.

- Nasza kolekcja powstała w 2010 roku obecnie liczy 48 odmian piwonii chińskiej i lekarskiej - mówi Ewa Białasińska, opiekunka kolekcji piwonii w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. - Łącznie to jest 4 400 sztuk. To jedna z naszych najpiękniejszych kolekcji kwiatów. Kolekcja nie tylko cieszy oko pięknymi kwiatami, ale także zapachem. Zapachy są po to, by wabić zapylacze - ładny zapach ma przywoływać pszczoły. Ale są też zapachy mniej przyjemne, czasem dla nas wręcz brzydkie - choć oczywiście jest to indywidualna kwestia, co komu się podoba - przywołują muchówki, generalnie - muszki, które zapylają wtedy te kwiaty. W naszej pięknej kolekcji w zasadzie wszystkie piwonie pachną - jedne delikatniej, inne silniej, jedne naprawdę urzekająco, a są też mieszańce międzygatunkowe piwonii, które pachną nieciekawie. Na przykład odmiany ‘Coral Charm’ i ‘Coral Sunset’ czy ‘Buckeye Belle’ nienajlepiej pachną, zapach ich jest kontrowersyjny i zdecydowanie przyciąga żuki i muchówki, nie pszczoły.