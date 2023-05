Tysiące tulipanów w rozkwicie i tysiące zwiedzających i fotografujących tę fascynującą kolekcję w łódzkim ogrodzie botanicznym FOTO FILM

Jakie piękne! Jakie kolorowe! Jak ich dużo! Rób zdjęcia! Cudowne! Wspaniałe! Ochom i achom nad kolekcją tulipanów w łódzkim ogrodzie botanicznym nie ma końca. Te niesamowite ilości, gatunki i barwy lubianych kwiatów wiosennych przyciągają co roku tłumy zwiedzających. Nie inaczej jest teraz, gdy tulipany wspaniale rozkwitły i cieszą oczy. W tym roku zorganizowano dla nich specjalne rabaty w pobliżu zbiorników wodnych.

Wystawy tulipanów odbywają się w ogrodzie botanicznym od 2008 r. Do tej pory zaprezentowano na nich łącznie aż 211 różnych odmian tych roślin. Ekspozycje cieszą się ogromnym zainteresowaniem – średnio rocznie odwiedzało je ponad 30 tysięcy osób , co daje łącznie około 400 tysięcy osób , które dotychczas zobaczyły tę wystawę.

Duże grupy kilkudziesięciu ciekawych odmian zostały tak posadzone, by tworzyły fantastyczną dekorację dedykowaną naszemu miastu na jego jubileusz. Gdyby spojrzeć na nie z góry, doskonale widoczna byłaby liczba 600.

W tym roku na specjalnie przygotowanej rabacie w centralnej części ogrodu nad największym stawem na terenie działu o nazwie Zieleń Parkowa, zakwitną 52 tysiące tulipanów w 28 odmianach.

- Bardzo lubię tulipany i przyjeżdżam do ogrodu botanicznego co roku, by je podziwiać - mówi pani Irena, którą spotkaliśmy przy tulipanach z wnukami Mają i Gabrysiem. - Dzieci są tu po raz pierwszy.

- Podobają mi się wszystkie, bo są takie kolorowe - dodaje Maja.