Nowy koń w straży miejskiej - spójrzcie jaki piękny! Nazywa się Kaszmir i już patroluje Łódź ZDJĘCIA

Kaszmir to nowy koń służący w Sekcji Konnej Straży Miejskiej w Łodzi. Koń został kupiony w ramach ponad osiedlowego projektu do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2022/2023, pt. "Zwierzęta w Łodzi są ważne".

Młody i energiczny wałach

Kaszmir to 6 letni wałach rasy Małopolskiej, maści ciemno gniadej, urodzony 13.11.2017, legitymujący się paszportem hodowlanym nr 616006660247917.

Jest to młody, energiczny, dobrze ujeżdżony, skoczny i odważny koń. Jego główną zaletą jest to, że jest łatwy w prowadzeniu, niepłochliwy, bardzo towarzyski oraz bezproblemowy w utrzymaniu.