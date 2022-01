Nowa poradnia w Łodzi już przyjmuje pacjentów. W budynku przyjmują pediatrzy i interniści, jest miejsce dla 3 tysięcy pacjentów

Poradnia, mimo, że niewielka, zachowała standard miejskich placówek zdrowia. Jest podzielona na dwie części: dla osób dorosłych, z osobnym wejściem, rejestracją czy gabinetami lekarskimi oraz część pediatryczną. Co pozwala nam w tym trudnym czasie epidemicznym zachować bezpieczeństwo leczenia – uzupełnia Andrzej Lewiński, lekarz, kierownik poradni „Staromiejska".

W poradni powstały nowe gabinety lekarskie i zabiegowy, zostały odnowione łazienki, rejestrację dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na ścianach pojawiła się nowa kolorystyka, a przytulne patio wypełniają rośliny zielone, którymi opiekuje się personel.

Modernizacja była kompleksowa: wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwi, sanitariat został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kupiliśmy też nowe sprzęty – w tym nowy aparat do EKG, leżanki, stoły do badania niemowląt oraz meble – mówi Marcin Sałagacki, dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty".