Niezwykły gest szczęśliwego ojca Paleta pampersów dla maluchów w CZMP

Wielka paleta pampersów dla noworodków i niemowląt została przywieziona do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Trafią one do Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii. Nie jest to zwykła dostawa środków higienicznych do szpitala, ale... prezent od szczęśliwego ojca! We wrześniu urodziły mu się tutaj bliźnięta.

- Obiecał wtedy, że podaruje coś z wdzięczności za udany poród – opowiada Adam Czerwiński, rzecznik ICZMP. - Słowa dotrzymał, a ilość pamperów jest naprawdę imponująca! Na pewno dzieciom w szpitalu bardzo się przydadzą. Darczyńca zastrzegł sobie anonimowość.

- Pochodzi z południa naszego województwa, ale chciał, by bliźnięta urodziły się właśnie w „Matce Polce” - dodaje Adam Czerwiński. - Wszystko poszło dobrze. Dzieci są zdrowe i już w domu, gdzie czekała na nie dwójka starszego rodzeństwa.