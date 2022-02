Niepokonani. ŁKS Łódź nie przegrał zimowego sparingu

Był to szósty zimowy sparing pierwszoligowców zakończony ich zwycięstwem 4:2 (3:2). Dodajmy, że na stadionie przy alei Unii 2 dwa razy po 60 minut. Bilans meczów kontrolnych ŁKS, to pięć zwycięstw i jeden remis. Łodzianie strzelili w tych spotkaniach 15 goli,a stracili pięć.

Przejdźmy do starcia z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, w której występuje wychowanek ŁKS Michał Wrzesiński. Łodzianie rozpoczęli mecz z animuszem, ale Pirulo trafił w poprzeczkę.W 36 minucie nie pomylił się jednak Sanuel Corral, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem Pogoni. Potem nieoczekiwanie do głosu doszedł rywal, najpierw Marka Kozioła pokonał wspomniany Michał Wrzesiński, a potem Maciej Bortniczuk. Odpowiedź pierwszoligowców była ekspresowa. Brazylijczyk Ricardinho umieścił piłkę w siatce Pogoni zaskakując bramkarza uderzeniem z około 16 metrów. Bodajże dwie minuty później Pirulo wykorzystał niedokładne wybicie piłki przez obrońców rywala i zdobył trzecią bramkę. Drugoligowcy odpowiedzieli dwoma akcjami, ale na wysokości zadania stanął Michał Arndt. Wynik meczu ustalił w 68 minucie Nacho Monsalve, który wykorzystał dokładne dogranie Antonio Domingueza. Był to jego pierwszy gol w barwach ŁKS, na razie w meczu sparingowym. Szanse na gole mieli jeszcze Samiel Corral, który groźnie uderzał z rzutu wolnego, Jan Kuźma, Adrian Klimczak, Kelechukwu Ibe-Torti oraz Stipe Jurić. ą