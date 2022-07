Niedziela będzie dla ŁKS Łódź? Kibice liczą na trzy punkty

Po fatalnym początku sezonu (porażka z GKSKatowice 0:2) podopiecznych trenera Kazimierza Moskala czeka w niedzielę wyjazdowe starcie z GKSTychy. Gospodarze tego meczu w pierwszej kolejce zremisowali na wyjeździe z beniaminkiem z Chojnic 2:2 (2:1).

ŁKS rozpoczął już przygotowania do tego starcia. - We wtorkowych zajęciach ćwiczyli wszyscy piłkarze - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2. - Nikt nie jest kontuzjowany, żaden z graczy nie musi pauzować za kartki. Dodam, że druzyna trenować będzie do końca tygodnia na własnych obiektach, natomiast w środę piłkarze wybiorą się na rozgrywany na stadionie Króla mecz eliminacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów – Fenerbahce Stambuł . W sobotnie popołudnie wsiądą do autokaru i pojadą do Tychów na mecz. Początek niedzielnego spotkania o 12.40.

Niedzielne starcie będzie 14 oficjalnym meczem obu drużyn. Bilans jest korzystny dla ełkaesiaków, którzy wygrywali czterokrotnie. GKSbył górą trzy razy, a sześć meczów kończyło się remisowo. Bilans bramkowy to 14-13 dla tyszan. W minionym sezonie ŁKS wygrał na swoim boisku 2:0 (1:0) po bramkach Macieja Radaszkiewicza i Macieja Wolskiego. Na boisku rywala był z kolei remis 1:1 (0:0). Tam gola dla gości strzelił Antonio Dominguez, który od niedawna jest zawodnikiem tyskiej „jedenastki”. Mecz z ŁKS będzie dla niego drugim oficjalnym spotkaniem w barwach GKS. Zapewne zrobi wszystko, aby strzelić gola. W zespole Kazimierza Moskala w podobnej sytuacji jest Bartosz Biel, który poprzednio grał w Tychach, a w ŁKS zadebiutował w starciu z Katowicami. Ostatnie spotkanie w GKS rozegrał niedawno, bo 7 maja. Dla gospodarzy tego spotkania, tak jak i dla zespołu z alei Unii 2, poprzedni sezon był nieudany. Tychy miały się bić o ekstraklasę, a skończyło się na odległym 12 miejscu w tabeli końcowej. Dla przypomnienia, ŁKS był 10. Posadą za słabe wyniki zapłacił trener Artur Derbin, którego kibicom w naszym regionie specjalnie przedstawiać nie trzeba bo pracował z sukcesami w GKS Bełchatów. Obecnie za wyniki drużyny odpowiada Dominik Nowak. 50-letni szkoleniowiec to poniekąd specjalista od awansów. W 2018 roku wywalczył promocję do ekstraklasy z Miedzią Legnica. W niedawno zakończonym sezonie w 19 meczach poprowadził kielecką Koronę, która jest obecnie w elicie. Latem tyszanie pozyskali Petra Buchtę. Ten 29-letni piłkarz rozegrał ponad 200 meczów w czeskiej ekstraklasie. GKS jest jego pierwszym klubem poza ojczyzną. Przyszedł także Patryk Mikita, który ma na koncie awans do elity z Radomiakiem, ale ostatnio grał w drugoligowym Stomilu Olsztyn, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem tego zespołu (11 goli w I lidze). Doszedł też wspomniany już Antonio Dominguez. Jeśli wspomniane trio się zgra, to GKS będzie groźny dla każdego. Wspomnijmy, jeszcze że tyszanie w ostatnim sparingu przed sezonem zremisowali z GKSKatowice 0:0. ą