Nie bądź obojętny, reaguj! MOPS i Straż Miejska w Łodzi zadbają o bezdomnych w Łodzi

Pomoc dla bezdomnych w Łodzi w okresie jesienno-zimowym

Zarówno łódzki MOPS, jak i Straż Miejska w Łodzi apelują do wszystkich łodzian, by nie pozostawali obojętni na los bezdomnych przy obecnie niskich (w szczególności w nocy) temperaturach i przekazywali służbom wszystkie sygnały na temat osób w kryzysie bezdomności przebywających m.in. w miejscach niezamieszkałych.

Stop obojętności

- Jeśli widzimy osobę, która potrzebuje pomocy, nie wahajmy się i zadzwońmy pod numer Straży Miejskiej, czyli 986 lub pod numer 112 - mówi Patryk Polit, komendant Straży Miejskiej w Łodzi. – Niejednokrotnie wystarczy jeden telefon, by uratować komuś życie. Sięgnijmy po niego, widząc np. osobę śpiącą na ławce w parku albo na przystanku. Do wychłodzenia organizmu może dojść nie tylko podczas siarczystych mrozów panujących na zewnątrz, ale także przy niewielkich przymrozkach, jak również wtedy, kiedy termometry wskazują kilka stopni powyżej zera. Strażnicy miejscy już teraz zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to m.in. pustostany, pomieszczenia gospodarcze, ogródki działkowe czy altanki. Natrafiając na takie osoby, funkcjonariusze proponują przewiezienie ich do miejsc, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w komfortowych warunkach.