Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie

Która góra jest najwyższa w Europie? To zależy, co uznajemy za Europę

Najwyższe góry, rekordowe szczyty – cuda natury czekające na zdobywców

Dziś zdobywanie najwyższych gór to popularna forma wypoczynku i uprawia ją wielu turystów. Coraz więcej osób wchodzi na najwyższe szczyty polskich pasm górskich, zdobywając w ten sposób Koronę Gór Polski. Jest jednak wiele innych koron do zdobycia, w tym Korona Europy (najwyższe góry w każdym europejskim państwie) i Korona Świata (najwyższe szczyty każdego kontynentu).

Jeśli pasjonują was góry, na pewno chcecie wiedzieć, która z nich jest najwyższa w Europie. Dziś odpowiemy na to pytanie, ale uprzedzamy – odpowiedź może być kontrowersyjna!

Wszystko przez niejasną granicę między Europą i Azją, zwłaszcza w okolicach Kaukazu. Granica ta jest dość arbitralna i bywa chętnie przesuwana przez mieszkańców krajów i obszarów, mających ambicje bardziej europejskie niż azjatyckie. W dodatku także uczeni kłócą się o to, gdzie dokładnie przebiega granica kontynentów. W zależności od tego, jakie twory geologiczne weźmiemy pod uwagę, może ona obejmować inne tereny. Jedni mówią, że trzeba patrzeć na góry, inni że na tektonikę, jeszcze inni wolą wododziały. Ostatecznie istnieje dziś 7 lub 8 wersji przebiegu granicy Europy i Azji na Kaukazie. To dla nas bardzo ważne, ponieważ tak się składa, że góry Kaukazu są wściekle wysokie i tam właśnie zgrupowało się kilka najwyższych europejskich (a może raczej azjatyckich?) szczytów.

Ranking 10 najwyższych szczytów Europy. Przekonajcie się, góra góruje nad innymi

Powiedziawszy to wszystko, zapraszamy do galerii 10 najwyższych szczytów Europy. Wszystkie są tak wysokie, że Rysy sięgałyby im do pępka. Wiele z nich to prawdziwe góry-ikony, i niemal każdą można zdobyć po odpowiednim przygotowaniu.

