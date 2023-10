Najkrótszy dzień w roku 2023. Ile będzie trwał, o której godzinie zajdzie słońce? Sprawdźcie, co oznacza przesilenie zimowe

Kiedy jest najkrótszy dzień w 2023 roku?

Dlaczego będzie to najkrótszy dzień w roku? Wtedy właśnie nastąpi przesilenie zimowe: po najkrótszym dniu nastąpi najdłuższa noc, ale każda kolejna będzie już nieco krótsza, i tak aż do równonocy wiosennej w marcu, gdy dzień i noc będą miały znowu równą długość.

Ile trwa najkrótszy dzień w roku? O której godzinie będzie wschód i zachód słońca?

Co się dzieje podczas przesilenia zimowego?

Przesilenie zimowe na półkuli północnej, a więc również w Polsce, następuje wtedy, gdy słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca. Oznacza to, że nasz obszar Ziemi jest wtedy najdalej odchylony od płaszczyzny zenitu, a więc dociera do nas najmniej promieni słonecznych. Dzień jest wówczas najkrótszy w całym roku, a noc najdłuższa.

Czy najkrótszy dzień w roku i przesilenie zimowe wyznaczają początek zimy?

Przesilenie zimowe i wiążący się z nim najkrótszy dzień roku to jednocześnie moment, w którym zaczyna się astronomiczna zima. Jeśli planujecie świętować to wydarzenie, zaplanujcie imprezę na piątkowy wieczór 22 grudnia. Będzie to podwójne święto, bo w 2023 r. zima astronomiczna zaczyna się dokładnie w tym samym dniu, co kalendarzowa, właśnie 22 grudnia.