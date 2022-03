Najdłuższe mola w Polsce. Pierwsze miejsce wcale nie należy do Sopotu! Lista jest pełna niespodzianek. Zobaczcie!

Konstrukcje takie jak mola cieszą się ogromną popularnością wśród turystów w Polsce i na świecie. Służą nie tylko do spacerowania - stanowią też wspaniałe punkty widokowe, z których można podziwiać urokliwe krajobrazy. W Polsce mol jest całkiem sporo - spośród nich wybraliśmy te najdłuższe. Uwaga! Wyniki mogą was zaskoczyć.

Czym tak naprawdę jest molo?

Molo to po prostu konstrukcja wysunięta w morze lub inny zbiornik wodny. Zazwyczaj budowana jest ukośnie lub prostopadle do linii brzegu i jest przystosowana do ruchu pieszego lub obsługi statków.

Jako przykład może posłużyć tu obiekt w Sopocie - chyba najbardziej znane molo w Polsce. Usytuowane prostopadle do brzegu, stało się jedną z największych atrakcji miasta, ale… o sopockim molo dowiecie się więcej za chwilę.

Najdłuższe molo na świecie

Światowym rekordzistą pod względem długości jest obiekt umiejscowiony w Southend-on-Sea w Anglii. To średniej wielkości miasto leżące 65 kilometrów od centrum Londynu może pochwalić się prawdziwym skarbem - betonową konstrukcją rozciągającą się dokładnie na 2158 metrów. Po brytyjskim molo jeździ nawet kolejka napędzana silnikiem diesla!