Na łódzkim lotnisku na Lublinku wylądowali tureccy piłkarze (19 lipca). Na zawodników Fenerbahce Stambuł czekali kibice Agnieszka Jedlińska

Drużyna tureckich piłkarzy Fenerbahce Stambuł wylądowała tuż przed godz. 15 (we wtorek 19 lipca) na płycie łódzkiego lotniska im. Władysława Reymonta na Lublinku. Do Łodzi przylecieli czarterowym samolotem tureckich linii lotniczych. Na stadionie ŁKS-u tureccy piłkarze zmierzą się w środę (20 lipca) z ukraińską drużyną Dynamo Kijów w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów.