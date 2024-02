„Piosenka miłosna”. Z Sieradza popłynął przebój The Cure zaśpiewany po polsku. Posłuchaj KLIP Paweł Gołąb

Piosenkowa propozycja z Sieradza popłynęła w Polskę na Walentynki. To cover wielkiego przeboju The Cure „Lovesong”. Zaśpiewany przez sieradzką wokalistkę Natalię Medyńską, nagrany w Sieradzkim Centrum Kultury i z polskim tekstem. Posłuchajcie „Piosenki miłosnej”, która została już dostrzeżona przez oficjalną polską stronę fanów The Cure.