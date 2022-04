Mecz przy czterech trybunach - wyjątkowa sprawa dla ŁKS

Na czterech trybunach, nie na jednej jak dotychczas, ale naprawdę na czterech, zasiądzie kilkanaście tysięcy kibiców. Mecz ma się rozpocząć o 20.30, ale warto przyjść na obiekt dużo wcześniej, bo juz od 18 rozpocznie się wydarzenie, w programie którego między innymi występy Margaret, The Bootels i słynnego barytona Zbigniewa Maciasa. – Przyznam, że nie mogę się doczekać tego występu - mówi śpiewak operowy, mający występy na całym świecie, między innymi przed Nelsonem Mandelą. - Trema z pewnością się pojawi, ale jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę wziąć udział w tak ważnym nie tylko dla Łodzi wydarzeniu. Występy w operze i występy na stadionie to dwa różne światy ze względu na otaczającą solistę przestrzeń. Możliwość zaprezentowania się przed kilkunastoma tysiącami widzów jest niesamowitym przeżyciem

Bedzie także prezentacja wielosekcyjnego ŁKS, Akademii ŁKS i klubów partnerskich, ale także legend ełkaesiackich.

Pozostaje mieć nadzieję, że świętowania nie zepsują piłkarze, których czeka starcie z Chrobrym Głogów, z którym przecież w rundzie jesiennej przegrali 0:1 (0:0). Piłkarze zespołu gospodarzy zapewniają zresztą, że zrobią wszystko żeby zgarnąć komplet punktów i przybliżyć się do gry w barażach o PKO Ekstraklasę. - Jestem dumny, że doczekałem z ŁKS premiery stadionu, na którym zagramy wreszcie przy czterech trybunach - mówi ełkaesiak Maciej Wolski. - To wyjątkowa sprawa nie tylko dla mnie, ale wszystkich kolegów z drużyny. Zrobimy wszystko, żeby wygrać mecz.

W takim meczu chcą się zapewne pokazać wszyscy zawodnicy gospodarzy i trudno się dziwić, bo to przecież historyczne spotkanie. Sztab szkoleniowy ŁKS może liczyć zresztą na wszystkich piłkarzy, bowiem żaden nie jest kontuzjowany, ani nie musi pauzować za kartki. Zagrożeni kartonikową pauzą są natomiast Mateusz Bąkowicz, Javi Moreno, Michał Trąbka, Piotr Janczukowicz, Maksymilian Rozwandowicz i Pirulo.

Drużyna z alei Unii 2 przygotowania do Wielkiego Piątku rozpoczęła w poniedziałek. W zajęciach biorą udział wszyscy piłkarze z kadry pierwszej drużyny.

Przejdźmy do trzecioligowych rezerw, które walczyć będą w sobotę o dziesiątą w tym sezonie wygraną w meczu o punkty. Podopieczni trenera Marcina Matysiaka spotkają się na boisku przy ul. Minerskiej (11) z Mamrami Giżycko, w których występuje czterokrotny mistrz Polski Łukasz Broź. ą

I liga

29. kolejka. Piątek (22 kwietnia): ŁKS Łódź - Chrobry Głogów (godz. 20.30, wynik z rundy jesiennej 0:1), Resovia - Zagłębie Sosnowiec (18, 1:0).Sobota (23 kwietnia): Miedź Legnica - Sandecja Nowy Sącz (20.30, 3:1), Korona Kielce -Arka Gdynia (12.40, 0:0), Jastrzębie - Widzew (15, 1:3), Niepołomice - Górnik Polkowice (18, 1:0). Niedziela (24 kwietnia): Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn (18, 4:2), Skra Częstochowa - Odra Opole (15, 0:1), Tychy - Katowice (12.40, 2:2).