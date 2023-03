McDonald’s w Wieluniu już otwarty. To 33. lokal amerykańskiej sieci w Łódzkiem. Jedyny taki w Polsce! ZDJĘCIA

31 marca otwarty został McDonald’s w Wieluniu. Zastosowano w nim rozwiązanie, jakiego nie miała dotąd żadna restauracja amerykańskiej sieciówki w całej Polsce

Jeszcze w listopadzie 2022 r. u zbiegu ulic Głowackiego i Wodnej w Wieluniu trwały rozbiórki obiektów poprzedniego właściciela terenu. Zaledwie cztery miesiące później rozpoczął w tym miejscu działalność McDonald’s. Popularna sieciówka z „szybkim” jedzeniem została otwarta dla klientów w piątek 31 marca o godz. 11. Przed drzwiami czekała na otwarcie spora grupa młodzieży, również przy McDrive ustawiła się kolejka samochodów.

Jest to 33. lokal amerykańskiej sieci w województwie łódzkim, a 520. w Polsce. To zarazem pierwszy w kraju McDonald’s, w którym oprócz standardowej sali gastronomicznej wybudowano część zwaną przez inwestora "zimowym ogródkiem". Tym sposobem w Wieluniu funkcjonuje obecnie… największy pod względem powierzchni lokal McDonald’s w Polsce. McDonald’s w Wieluniu będzie czynny codziennie w godzinach od 6:00 do 24:00. W tych samych godzinach zmotoryzowani goście mogą skorzystać także z McDrive. Od poniedziałku do piątku do godz. 10:30, a w weekendy do godz. 11:00 obowiązuje menu śniadaniowe. W pozostałych godzinach dostępna jest oferta klasycznych produktów McDonald’s, jest również strefa McCafé.

Do dyspozycji gości jest parking z 24 miejscami dla samochodów osobowych. Lokal jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, oferuje też darmowy dostęp do Internetu. McDonald’s to całkiem spory pracodawca w mieście. Obsługa lokalu liczy 70 osób, w tym 14 managerów. Jak informowaliśmy, rekrutacja pracowników była prowadzona we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu, a znaczna część załogi wieluńskiego „Maca” to osoby wcześniej bezrobotne.

Z okazji otwarcia lokalu jego franczyzobiorczyni Justyna Lisiecka przekazała darowiznę rzeczową na rzecz Publicznego Przedszkola 1, które znajduje się vis-a-vis McDonalds’a.

– Z dumą otwieram moją kolejną restaurację McDonald’s. Jest to dla mnie niezwykle budujące, że mogę być dobrym sąsiadem lokalnych społeczności, oferować nowe miejsca pracy i rozwijać biznes w bliskiej mi okolicy. Cieszę się tym bardziej, ponieważ lokal w Wieluniu będzie miał wiele udogodnień, w tym zimowy ogród, który umożliwi naszym gościom komfortowe korzystanie z restauracji nawet w chłodne dni – powiedziała Justyna Lisiecka, która wraz z wieluńskim prowadzi już sześć McDonaldsów w trzech województwach.

Do tej pory wielunianie jeździli na Big Maca na MOP Chojny przy trasie S8, czy do Kępna. O budowie „Maca” w Wieluniu mówiło się od lat, typowano różne lokalizacje. W lipcu 2022 r. stało się jasne, że spółka McDonald’s Polska chce inwestować na terenie u zbiegu ulic Głowackiego i Wodnej. Wtedy do Starostwa Powiatowego w Wieluniu wpłynął wniosek o pozwolenie budowlane. Właścicielem działek była firma Auto Komis Cztery Koła Gaz. Jej właściciel Mariusz Grabczak mówił nam, że rozmowy w sprawie odsprzedaży terenu pod budowę McDonaldsa trwały od czterech lat. Po tym, jak wydane zostało pozwolenie budowlane, w listopadzie 2022 r. transakcja została sfinalizowana. Po zburzeniu myjni samochodowej niezwłocznie ruszyła inwestycja giganta branży gastronomicznej, która została zrealizowana w ekspresowym tempie. Roboty prowadzono nawet po zmroku i w dni wolne od pracy.

