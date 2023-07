Ruszyła nowa restauracja w centrum Łodzi. To gratka dla miłośników sushi MENU, CENY Lila Sayed

W samym centrum Łodzi, przy ul. Roosvelta 7, powstała kolejna restauracja serwująca sushi. Lokal funkcjonuje w formuje combo - co oznacza, że pod jednym adresem znajdziemy zarówno Concept sushi KUSHI jaki i Ramen Shop. Co można zjeść i ile to kosztuje? Sprawdźcie na kolejnych slajdach.