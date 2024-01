Majątek w Dylewie. Śladami dawnej świetności Oberlandu

Do zaprojektowania parku dworskiego wynajęto powszechnie cenionego i rozchwytywanego architekta założeń ogrodowych Johanna Larassa. Tak powstał, ponoć największy w Prusach park, w stylu angielskim, oparty o stawy, wysepki, system mostków z górującą nad całością altaną widokową. Z bogatym zadrzewieniem i stylizowaną architekturą ogrodową, bramą wjazdową i „tajemniczą” grotą. Osoby postronne, mogły za niewielką opłatą korzystać z parku, była podobno, nawet wypożyczalnia lalek dla dzieci.

Spisana historia tej osady sięga XIV wieku, wcześniej był to teren zamieszkały przez pruskie plemię Sasinów. Jednak dopiero kupno Dylewskich włości przez Ludviga Rose w 1860 roku, zapoczątkowało lata świetności, on i jego synowie spowodowali, że Dylewo stało się jednym ze znamienitszych majątków w Prusach Wschodnich. Franz Rose, człowiek wykształcony i światowy kontynuował wizję ojca. Działał nowocześnie, zelektryfikował i skanalizował folwark, powstały tartaki, cegielnia, mleczarnia i gorzelnia. Od podstaw wybudowano wieś folwarczną i rozbudowano Pałac.

Niestety, majątek podzielił los wielu podobnych, część centralna pałacu została spalona, najprawdopodobniej przez Czerwonoarmistów, zbiory sztuki i broni z całego świata, zrabowano. Wykopaliska na gruzowisku pałacowym, poskutkowały odkryciem kilku przepalonych rzeźb Wildta, które eksponowano na wystawie w warszawskiej Królikarni. Posągi parkowe, te, które przetrwały „wyzwolenie”, zaczęły znikać w tajemniczy sposób w latach dziewięćdziesiątych. Oostatni, popiersie Larassa, ukradziono z wyspy w 2001 roku. Kilka prac zabezpieczyło Muzeum w Olsztynie i tam je możemy zobaczyć.

Wojciech Gawor

Park

Park jest obecnie bardzo zaniedbany, ale ma swój zdziczały urok i warto się po nim przespacerować. Zdjęcie w Grocie pod altanką widokową, obowiązkowe, malownicza brama, mosteczki… Stoi część imponujących zabudowań gospodarczych, Pałac, a raczej to, co z niego zostało, nie prezentuje się najlepiej, w dobrym stanie jest kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany w 1842 z wykorzystaniem elementów gotyckich z poprzedniej budowli, z późnobarokową wieżą nakrytą czterospadowym hełmem. We wnętrzu, ołtarz główny późnorenesansowy z 1739 oraz organy z 1850 r. Dobudowana kaplica rodowa. Po drugiej stronie szosy znajdziemy zarośnięty pagórek, który skrywa przemyślny system nawadniający niegdyś cały folwark, a obok dawny wiejski cmentarz, powoli wchłaniany przez przyrodę.

Góra Dylewska

Dylewo graniczy z lasami Góry Dylewskiej, prowadzą tam piękne aleje, to raj dla rowerzystów i wytrawnych piechurów. Można podreptać po usłanym polodowcowym głazowisku w Rezerwacie Dylewo. Bardziej wnikliwi badacze przeszłości znajdą niegdysiejsze, sasińskie grodziska.

Każdy z rodu Rose upamiętnił swoje zarządzanie dobrami dylewskimi, pamiątkowym wygrawerowanym głazem narzutowym. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich znajdziemy Ludviga, Franza i Carla. Ale trzeba dobrze szukać…