Magda Gessler odwiedziła Knajpkę Czuszka. Odcinek z Tomaszowa zobaczymy w telewizji dopiero jesienią

Przypomnijmy, że "Smaczne Go" było niewielką jadłodajnią w pawilonie przy ul. Akacjowej. Prowadzą ją Jolanta i Vlado Bożović, pani Jolanta to tomaszowianka, a Vlado jest Serbem urodzony w Bośni z korzeniami z Czarnogóry. Gdy ponad 5 lat temu otwierali bistro przy ul. Akacjowej myśleli o bałkańskiej kuchni, którą dobrze znają, ale zabrakło odwagi. Teraz, dzięki pani Magdzie, ich marzenie się ziściło.

Znana polska restauratorka i gwiazda telewizyjna w maju po raz kolejny odwiedziła Knajpkę Czuszka, czyli tomaszowskie bistro, które pod jej czujnym okiem na przełomie marca i kwietnia przeszło rewolucję. Z dość skromnej jadłodajni Smaczne Go miejsce zamieniło się w klimatyczną restaurację z bałkańskim jedzeniem. Zwykle po kilku tygodniach Magda Gessler wraca do restauracji, które zmieniła, by sprawdzić jak radzą sobie jej właściciele.

Na miejscu można zjeść wiele bałkańskich przysmaków, jak choćby djuvec, czorbę czy sofrę.

Niestety, choć wcześniej zapowiadano, że odcinek "Kuchennych rewolucji" będzie w telewizji TVN 2 czerwca, to niestety stacja zdecydowała o skróceniu wiosennego sezonu. W miniony czwartek wyświetlony został ostatni odcinek sezonu, a to oznacza, że wizytę Magdy Gessler w Tomaszowie zobaczymy dopiero po wakacjach. Kiedy dokładnie, nie wiadomo. Tomaszowa nie zobaczyliśmy tym samym w programie "Co za tydzień" emitowanym w ostatnią niedzielę. Podczas rewolucji na Akacjowej zagościł tam bowiem Olivier Janiak ze swoją ekipą. Niestety musimy się uzbroić cierpliwość. W tym czasie tomaszowianie mają jednak szansę, by wypróbować menu zaproponowane przez Magdę Gessler właścicielom Knajpki na Akacjowej...