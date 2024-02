Luksusowe domy na sprzedaż w Radomsku. Jeden niemalże opływa złotem. Zobaczcie te wnętrza! ZDJĘCIA, CENY

Wyjątkowy dom 320 m2 w Radomsku - 1 250 000 zł (3 425 zł/m²) Powierzchnia: 365 m² Powierzchnia działki: 1247 m² Stan wykończenia: do zamieszkania Rodzaj zabudowy: wolnostojący Liczba pokoi: 10 Miejsce parkingowe: garaż Szczegóły w ogłoszeniu: https://www.otodom.pl/pl/oferta/wyjatkowy-dom-320m2-radomsko-ID4oQYi

Trzy, cztery, siedem dziesięć pokoi, kilka łazienek, duże ogrody i działki... W Radomsku można kupić naprawdę luksusowe domy i posiadłości. Niektóre wnętrza zapierają dech, uderzają przepychem i nowoczesnością, a nawet sprawiają wrażenie niemalże królewskich komnat. Ceny? Od około miliona złotych do nawet 2,5 miliona. Przedstawiamy przegląd ofert z serwisu ogłoszeniowego www.otodom.pl (aktualizacja: na 20 lutego 2024), administrator wyraził zgodę na ich publikację. Oferty uporządkowaliśmy on najniższej do najwyższej ceny, z każdej prezentujemy po kilka zdjęć. Zobaczcie zdjęcia:

Za 2,5 mln złotych wystawiono na sprzedaż nowoczesny, ekskluzywny dom parterowy o powierzchni ok. 300 m2. położony w spokojnej, zielonej okolicy, a jednocześnie blisko centrum - na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Radomsku na ul. Wrotki. W skład domu wchodzi m. in. duży, słoneczny salon z wyjściem na taras, część jadalna z eleganckim stołem, w pełni wyposażona kuchnia, garderoba, kameralny gabinet, łazienka główna z wanną z masażami i WC, sypialnia z wyjściem na taras, łazienka z prysznicem i WC (przy sypialni). Dom wyposażony jest w dodatkową, w pełni wyposażoną kuchnię, pralnie, pomieszczenie techniczne i garaż. Dodatkowe udogodnienia to jacuzzy na tarasie czy kominek w salonie.

Na sprzedaż w Radomsku wystawiono także między innymi 10 pokojowy dom wyjątkowy dom o powierzchni 320m2. Za 1 250 000 zł można mieć lokum niemalże opływające złotem. Wnętrza urządzono w iście królewskim stylu, dominują jasne kolory ze złotym w roli głównej. Na parterze znajduje się salon z aneksem kuchennym i jadalnią, drugi salon, trzy sypialnie w tym jedna z dodatkową łazienką (do wykończenia). Pierwsze piętro jest jeszcze w stanie surowym - do wykończenia (rozkład taki jak na parterze). Do budynku przynależy również taras...

Zobaczcie zdjęcia luksusowych domów z Radomska:

