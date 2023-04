Lokatorzy kamienicy przy ulicy 1 Maja 35 w Łodzi wygrali proces z właścicielem kamienicy. Podwyżki nie będzie

Nie będzie podwyżek przy 1 Maja 35 w Łodzi

- Sami, działając pojedynczo nie skarżylibyśmy właściciela kamienicy, nie wiedzielibyśmy nawet, że mamy do tego prawo. Poza tym koszt wynajęcia adwokata oraz koszty sądowe byłyby zbyt wysokie. Działanie jako stowarzyszenie pozwoliło nam wspólnie skorzystać z pomocy adwokata, który w sądzie reprezentował nas wszystkich – mówi Joanna Rosińska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Lokatorów Kamienicy przy alei 1. Maja 35.

Sąd Okręgowy w Łodzi zdecydował, że podwyżki czynszów, które chciał nałożyć na nich właściciel kamienicy były niezasadne, właściciel nie przedstawił jej przyczyn i kalkulacji w ustawowym terminie 14 dni. Spóźnił się o jeden dzień, co unieważniło podwyżki dla 30 lokatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lokatorów Kamienicy przy alei 1. Maja 35 w Łodzi. Sprawę prowadził łódzki adwokat, mecenas Piotr Paduszyński.

- Dzięki temu, że lokatorzy założyli stowarzyszenie lokatorów mieli większą siłę oddziaływania na sąd, w innym przypadku każdy z nich osobno musiałby zakładać sprawę i na własną rękę dochodzić swoich praw w sądzie. Stowarzyszenie, które udało im się założyć działało w imieniu wszystkich lokatorów, a jak wiadomo większy może więcej. Cieszę się, że sąd stanął po stronie mieszkańców. To pokazuje, że warto dochodzić swoich praw i działać w grupie, jaką jest stowarzyszenie – mówi mec. Piotr Paduszyński.

Właściciel kamienicy chciał zwiększyć 40 lokatorom czynsz z 13 zł/m2 na 15 zł/m2. W razie przegranej mieszkańcy musieliby spłacić całą należność, a mieliby na to tylko miesiąc. 32 rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu Lokatorów wystąpiły z pozwem zbiorowym do Sądu Okręgowego w Łodzi. Sąd uznał, że najemca nie dopełnił formalności i spóźnił się z dostarczeniem powiadomienia o przyczynach podwyżki o 1 dzień, w związku z tym mieszkańców podwyżka nie obowiązuje. Dodatkowo właściciel kamienicy musi zapłacić odsetki i opłaty procesowe, które wyniosły 17 tysięcy złotych.

W sytuacji, gdy właściciel kamienicy zmienia warunki umowy najmu mieszkań, znacząco podnosi czynsz i skraca okres wypowiedzenia najmującym, wywołuje to w mieszkańcach protest. Niestety działając osobno, najemca musi sobie radzić sam – od szukania wsparcia prawnego, poprzez złożenie pozwu i udziału w procesie sądowym. Dlatego zakładając stowarzyszenie lokatorskie, każdy z najemców szybciej dowiaduje się, jak wejść na drogę sądową z wynajmującym, jakie dokumenty są potrzebne, jak złożyć pozew w sądzie oraz każdy ma wsparcie prawne ze strony kancelarii, która reprezentuje stowarzyszenie.

Zakładając Stowarzyszenie i decydując się na skorzystanie z pomocy prawnika mieszkańcy dzielą się kosztami. Jest to o tyle istotne, że koszt opinii biegłych jest bardzo wysoki.

- W takich procesach jedna rzecz jest ryzykowna - mówi nam mec. Piotr Paduszyński. - Lokatorzy do czasu orzeczenia przez sąd zgodności z prawem podwyżki nie muszą płacić wyższego czynszu. Ale gdy zapadnie wyrok, a może to się stać za kilka lat, muszą pokryć ewentualną różnicę. Dlatego klient zawsze jest uprzedzany, aby miał tego świadomość i płacił nieco wyższą kwotę niż wcześniej, aby uniknąć ewentualnych problemów po ogłoszeniu przez sąd wyroku.