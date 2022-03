Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu oraz Targi Home Design w Atlas Arenie. Dwie imprezy dla tych, którzy kupują lub urządzają dom Matylda Witkowska

Dwie cieszące się zwykle dużą popularnością imprezy odbędą się w weekend w Atlas Arenie. To Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu oraz towarzyszące im Targi Home Design. Obie organizuje firma Expo Property. To oferta dla osób planujących zakup, remont lub aranżację swojego domu albo mieszkania. Organizatorzy zapewniają, że dzięki targom wystarczy godzina by zorientować się w ofercie deweloperów, firm budowlanych czy architektów wnętrz.