Łódzkie Biega – najważniejszy zdrowy uśmiech

Projekt „Łódzkie Biega” realizuje stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie, organizator takich imprez jak Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run czy Bieg 3 Króli.

Projekt „Łódzkie Biega” realizowany jest do końca roku. Jest on finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach projektu realizowana jest kampania, która ma zachęcić mieszkańców województwa łódzkiego do uprawiania sportu, a przede wszystkim uprawiania biegania.

Proponując całym rodzinom spędzenie dnia na świeżym powietrzu, utrwalamy w społeczeństwie chęć prowadzenia zdrowego stylu życia i bycia. Wzorując się na wielkich metropoliach, chcemy, aby bieganie stało się nieodłączną częścią życia codziennego mieszkańców naszego miasta i województwa a w rezultacie będziemy mieli społeczeństwo bardziej usportowione, zdrowsze i wolne od chorób cywilizacyjnych - dodają członkowie Akademii Sport i Zdrowie.