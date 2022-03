Łódzka Fundacja Przytul Kota zabezpieczyła prawie 100 zwierząt z Ukrainy. W pomoc zaangażowały się stowarzyszenia z całej Polski!

Łódzka fundacja prozwierzęca zabezpieczyła już 93 zwierzaki

Łódzka Fundacja Przytul Kota pomaga zwierzętom z Ukrainy. Zaraz po tym jak świat obiegła informacja o toczącej się na Ukrainie wojnie, fundacja rozpoczęła zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy i zaplanowała ewakuację zwierząt z Ukrainy, które zostały bez opieki. Wolontariusze wiedzieli, że trzeba działać szybko, dlatego już w nocy, 1 marca do fundacji się trafił pierwszy transport zwierząt z Ukrainy.

Fundacja Przytul Kota jest pewnego rodzaju punktem przerzutowym, tzn. ewakuują i zabezpieczają zwierzęta, zapewniają im pierwszą pomoc, diagnozują, zapewniają odpchlenie, odrobaczenie oraz testy pod kątem FIV/FeLV. Jeżeli stan zwierzaka pozwala - szczepią go, jeżeli nie - podają leki.

- Innym organizacjom przekazujemy zwierzaki zalekowane, z pełną profilaktyką - informuje pani Joanna z łódzkiej Fundacji Przytul Kota - Do tej pory zabezpieczyliśmy 93 zwierzaki - 88 kotów i 5 psów. Na tę chwilę 46 kotów przebywa pod naszą opieką, pozostałe przejęły inne organizacje. - dodaje.

Link do zbiórki Fundacji Przytul Kota: https://pomagam.pl/ukrainafpk. Fundacja Przytul Kota

Zwierzęta z Ukrainy są obsługiwane w gabinecie weterynaryjnym fundacji Kocimiętka - gabinet zakończył świadczenie usług komercyjnych i przeniósł się obok Mruczarni (lokal Fundacji Przytul Kota, w którym porzucone zwierzęta czekają na nowych opiekunów), by tam obsługiwać fundacyjne zwierzaki. - W gabinecie mamy pomieszczenie z kwarantanną i szpitalem. Do kwarantanny trafiają zresztą wszystkie nowoprzyjęte koty i muszą spędzić w niej 14 dni. Do Mruczarni trafiają koty zdrowe, po okresie obserwacji.