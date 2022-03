Najsłynniejsza podopieczna łódzkiej fundacji Niechciane i Zapomniane - świnka Balbina nie żyje

Świnka Balbinka kilka tygodni temu zaczęła chudnąć, straciła też apetyt. Schudła tak bardzo, że bez ważenia widać było jej ubytek. Badanie krwi pokazało, że świnka ma anemię i niewydolność nerek. Rozpoczęła się walka o zdrowie pupilki.

Nie ma żadnych standardów leczenia świń, bo w Polsce nikt nie przewidział, że takie zwierzę można traktować jak pupila i po prostu się o niego troszczyć. Są standardy dla warchlaków, czy macior do rozrodu i to wszystko - mówi Katarzyna Dworakowska z zarządu fundacji Niechciane i Zapomniane.

Niemożliwe było wkłucie się do żyły i podawanie kroplówek, które są podstawową metodą leczenia takiego schorzenia. Nie można było podawać też leków dożylnych. Dzięki zaangażowaniu weterynarzy z lecznicy "Safarii" świnia dostawała suplementy diety, które miały poprawić jej stan zdrowia. Problemem stało się też to, że Balbina nie chciała jeść. Opiekunowie stawali na głowie, żeby podsunąć jej najlepsze kąski, żeby zjadła cokolwiek. W jej menu były więc ananasy, melony, arbuzy, suszone owoce, orzechy i wiele innych frykasów. Niestety Balbina nie miała apetytu. Wyjątek robiła dla pączków. Choć to produkt niezalecany dla zwierząt, to dzięki pączkom można było przemycić leki, które po prostu wkładano do środka ciastka uwielbianego przez świnię. Niestety żadne starania nie poprawiły jej stanu zdrowia.