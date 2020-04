Łódź. Awantura w kolejce przed pocztą podczas godzin dla seniorów. Mężczyzna zaatakował starszą panią! Kobieta trafiła do szpitala

Awantura wybuchła o godz. 11.50, czyli w momencie kiedy kończył się okres gdy w sklepach i innych placówkach, pierwszeństwo w obsłudze mają seniorzy.

Świadkiem całego zdarzenia była pani Dorota, nasza Czytelniczka. Z jej relacji wynika, że stojący w kolejce mężczyzna kazał kobiecie odejść na koniec kolejki, po czym ją zaatakował.

- Młody, na oko 30-35 letni mężczyzna, wykrzykuje do kobiety w wieku mojej mamy, żeby spieprzała na koniec kolejki, bo on tu stał - relacjonuje nasza Czytelniczka. - Staruszka tłumaczyła, że stała za inną panią, a jego nie widziała. Na co on podbiegł do niej, szarpał za ramiona rzucając na ścianę budynku i ostatecznie popychnął na ziemię. Kobieta upadła na plecy uderzając głową o chodnik.