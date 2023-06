ŁKS Łódź zmierzy się z Legią na inaugurację nowego sezonu!

Ekstraklasa SA opublikowała w środowe popołudnie terminarz elity. Pierwsza kolejka zostanie rozegrana w weekend 22-23 lipca, ostatnią jesienną seria spotkań zaplanowano na 16-17 grudnia, a sezon zakończy się 25-26 maja przyszłego roku. Na dzień dobry beniaminek elity ŁKS Łódź czeka wyjazdowe spotkanie do Warszawy, gdzie na stadionie przy Łazienkowskiej zmierzy się z wicemistrzem naszego kraju Legią.

Pondto w pierwszej kolejce zmierzą się: Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice, Górnik Zabrze - Radomiak, Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów, Korona Kielce - Śląsk Wrocław, Piast Gliwice - Lech Poznań, Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok, Stal Mielec - Cracovia, Warta Poznań - Pogoń Szczecin. W drugiej kolejce (29-30 lipca) ełkaesiaków czeka wyjazdowe starcie z innym beniaminkiem Ruchem Chorzów. Dopiero w trzeciej serii spotkań (5-6 sierpnia) drużyna trenera Kazimierza Moskala zawita na stadion przy alei Unii. Podejmować będzie kielecką Koronę. Już w czwartej kolejce (12-13 sierpnia) czekają nas derby - na stadionie przy Piłsudskiego Widzew kontra ŁKS. Tymczasem przygotowania do sezonu jeszcze się nie zaczęły, a sztab szkoleniowy ŁKS musi zmodyfikować. To dlatego, że zaplanowany na 24 czerwca, na obozie w Woli Chorzelowskiej, sparing z pierwszoligową Resovią nie dojdzie do skutku. O tym, że mecz się nie odbędzie poinformował rywal. Na ten moment nie wiadomo, czy zespół trenera Kazimierza Moskala spotka się z innym rywalem. Sezon 2023/24 w PGNiG Superlidze przyniesie sporo zmian. „Mecz był rozpatrywany we wstępnych planach przy ustalaniu szkieletu planu, jednak ostatecznie sztab szkoleniowy uznał, że rozpoczynając okres przygotowawczy w czwartek sobotni sparing pojawiał się zbyt szybko” - czytamy na profilu klubowym pierwszoligowca.Niezagrożone wydaje się być drugie spotkanie w Woli Chorzelowskiej, a mowa o zaplanowanym na 27 czerwca (wtorek) meczu ze Stalą Mielec. To nowy zespół Michała Trąbki, który odszedł z ŁKS. 5 lipca, już w Łodzi, ełkaesiacy zmierzą się z pierwszoligowcami z GKS Katowice, a 15 z Polonią Warszawa, beniaminkiem zaplecza ekstraklasy. ą