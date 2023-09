Gospodarze tego meczu prowadzeni przez trenera Dawida Szwargi (następca Marka Papszuna) zajmują dopiero piąte miejsce w tabeli, ale mają dwa spotkania zaległe ze względu na start w europejskich pucharach. Zgromadzili w tych potyczkach 10 punktów. Pod Jasną Górą Raków nie zdołał wygrać wszystkich meczów, gdyż w trzeciej kolejce zaliczył remis 2:2 (0:1) z Wartą Poznań. To daje nadzieję zespołowi trenera Kazimierza Moskala na wywalczenie tu choćby remisu, bo przypomnijmy, że ełkaesiacy przegrali wszystkie cztery wyjazdowe mecze. Strzelili w nich jednego gola, a stracili aż osiem. Częstochowianie za główny cel na rundę jesienną postawili sobie awans do fazy grupowej europejskich pucharów i go zrealizowali. Wystąpi w Lidze Europy, a pierwsze starcie 21 września we Włoszech z Atalantą Bergamo. Wiele wskazuje, że mistrz kraju będzie się koncentrował na tej rywalizacji. Warto dodać, że w ekipie trenera Dawida Szwargi jest kilku reprezentantów swoich krajów, jak choćby Grek Giannis Papanikolau czy Rumuni Deian Sorescu i Bogdan Racovitan. Mimo tego oraz kontuzji kilku czołowych piłkarzy to silny zespół, który jest zdecydowanym faworytem starcia z ŁKS.

Co ciekawe, bilans wszystkich ligowych spotkań jest korzystny dla łodzian, którzy wygrali sześć spotkań, cztery zremisowali i zaledwie jedno przegrali. Bilans bramkowy to 17-9 dla zespołu z alei Unii 2. Ostatni raz obie drużyny mierzyły się w sezonie 2019/2020. Na alei Unii ełkaesiacy wygrali 2:0 (2:0) po golach DaniRamireza oraz Pirulo. W rewanżu, rozegranym na boisku w Bełchatowie, było 1:1 (0:1). Bramkę dla gości zdobył Carlos Moros Gracia. Raków zakończył wówczas sezon w elicie na 10 miejscu, a ŁKS na ostatnim i spadł do I ligi.

II liga

W miniony poniedziałek (11 września) rozegrano dwa mecze ósmej kolejki. Stomil Olsztyn przegrał na swoim boisku z KKS 1925 Kalisz 0:3 (0:2). Dwa gole strzelił Hubert Sobol, a jednego Kentaro Arai. Przypominamy, że kaliszanie gościć będą 26 września (wtorek) ekstraklasowy ŁKS. Będzie to mecz pierwszej rundy centralnej Pucharu Polski.W drugim spotkaniu Wisła Puławy zremisowała bezbramkowo z beniaminkiem II ligi Polonią Bytom.W niedzielę (17 września) bytomianie będą gościć na swoim boisku drugoligowego nowicjusza ŁKS II. ą