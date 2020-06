ŁKS Łódź grał już 500 meczów o wszystko, czas na 501

Spotkanie rozegrane zostanie na stadionie w Bełchatowie, bo Raków tam rozgrywa swoje mecze jako gospodarz. -Na szczęście trener Wojciech Stawowy ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2. - W meczu z Górnikiem Zabrze żaden z zawodników nie doznał urazu. Nikt też nie pauzuje za kartki, choć zagrożeni są Tadej Vidmajer oraz Maciej Wolski. Oni mają na koncie po trzy żółte kartoniki.

Ełkaesiacy przygotowują się do niedzielnego spotkania trenując na swoich obiektach. W środę mieli zajęcia przedpołudniowe oraz po południu.W czwartek sztab szkoleniowy zaplanował jedne zajęcia. - Za to w piątek i sobotę mamy trenować raz dziennie, ale w porze meczu, a więc w południe - kontynuuje Bartosz Król. - Dodam, że do Bełchatowa wyjedziemy tak, aby być przynajmniej dwie godziny przed spotkaniem.

Faworytem potyczki jest drużyna trenera Marka Papszuna, mająca na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej ekstraklasy realne szanse na awans do grupy mistrzowskiej. Częstochowianie są w tabeli na dziewiątym miejscu, ale do ósmego zajmowanego przez Jagiellonię Białystok tracą trzy „oczka”. Mają tez lepszy bilans bezpośrednich spotkań z „Jagą” (1:0 i 2:1). - Mam nadzieję, że nas zlekceważą, bo pomyślą, że jeśli wygrał z nami Górnik, to czemu oni mają mieć problemy - mówi Bartosz Król. - Zapewne w nasz trener nie wystawi tej samej drużyny co w pierwszym spotkaniu. Jak nic szykują się zmiany personalne.