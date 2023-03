Które warzywa podrożały najbardziej w ciągu ostatniego roku? Powstał raport na podstawie sklepowych paragonów. Sprawdź ZDJĘCIA

– PanParagon to aplikacja, w której m.in. można wyszukać promocje w gazetkach i przechowywać paragony w formie elektronicznej. Tego typu anonimowe dane stanowią solidną podstawę do wielu analiz w zakresie zachowań konsumenckich, cen produktów czy realnej inflacji. Liczne zgłoszenia o wysokich cenach niektórych warzyw skłoniły nas do sprawdzenia faktycznych kwot znajdujących się na paragonach w lutym oraz marcu 2022 i 2023 roku. Otrzymane wyniki ujawniły trudną do przełknięcia prawdę. Każde ujęte w badaniu warzywo znacząco podrożało – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.