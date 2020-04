Koronawirus w Łodzi, sprawdziliśmy kto choruje najczęściej!

Pacjent walczący z chorobą po zakażeniu koronawirusem to w naszym regionie najczęściej kobieta w średnim wieku. Seniorzy, o których zdrowie tak bardzo się boimy zwłaszcza w czasie epidemii, chorują znacznie rzadziej niż osoby aktywne zawodowo.

Przyjrzeliśmy się dostępnym danym i obliczyliśmy, jaki odsetek wśród wszystkich chorych stanowią dzieci, kobiety i mężczyźni. Sprawdziliśmy w których grupach wiekowych zachorowań jest najwięcej, a w których najmniej. Dysponowaliśmy informacjami na temat 215 pacjentów. Mieliśmy podaną płeć, przedział wieku (nastolatek, młody - od 20 do 40 lat, średni wiek - od 40 do 60 lat i starszy – powyżej 60). Takie podziały wiekowe wprowadziło Biuro Wojewody informując codziennie o kolejnych przypadkach zakażeń wśród mieszkańców naszego województwa. Osobną kategorię chorych stanowią dzieci.

Wśród tych, którzy zachorowali po zakażeniu koronawirusem było więcej kobiet niż mężczyzn, odpowiednio 118 i 92. Nie sprawdza się więc to, co wynikało z niektórych danych we Włoszech mówiących, że kobiety chorują dwukrotnie częściej po zakażeniu niż mężczyźni. W naszym województwie stanowią one 54 procent wszystkich chorych. Być może ma na to wpływ fakt, że kobiety poza pracą bardziej niż mężczyźni zajmują się domem, a w tym aprowizacją, co zmusza je do częstego przebywania wśród innych osób, nie zawsze zdrowych. Albo też dlatego, że jest ich więcej niż panów.