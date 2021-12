Koronawirus sprawił, że spadło zainteresowanie usługami Mikołajów i Śnieżynek. Część Mikołajów boi się zakażenia i wycofała się

- Działamy na znacznie mniejszą skalę niż przed pandemią - mówi Bogusław Lewicki. - Mamy nie tylko mniej klientów, ale i kandydatów na Mikołajów. Część osób, które od lat wcielały się w te rolę, zrezygnowała z obawy przed potencjalnym zakażeniem. Klientów też jest mniej, z moich szacunków wynika, że odbędzie się tylko ok. 20 proc. wizyt w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

Mikołaj z certyfikatem szczepienia

Klienci bardziej konkretni

- Zauważyłem, że chętnych do goszczenia Mikołaja jest mniej, za to są bardziej konkretni i nie mnożą tylu problemów, co wcześniej - mówi pan Grzegorz.

Ile kosztuje wizyta Mikołaja?

Za wizytę Mikołaja trzeba zapłacić od 250 do nawet 500 zł. Najdroższe są wizyty w samą Wigilię, ale tu także obowiązują dwie stawki. Najwięcej trzeba zapłacić Mikołajowi, który wręczy prezenty ok. godz. 18, stawki za takie spotkanie nie spadają poniżej 300 zł. Nieco mniej, ok. 250 zł - zainkasuje Mikołaj, który podarunki przyniesie koło południa lub tylko nieco później. Można także zamówić wizytę np. 25 grudnia, wówczas stawka spada do ok. 200 zł.