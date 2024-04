Piękne Pieniny o każdej porze roku. Sokolica, Trzy Korony, Wysoki Wierch

Góry są piękne o każdej porze roku. I te wysokie i te niskie. Zapraszamy na wędrówkę w Pieniny. Najwyższy szczyt Pienin to Wysoka (1050 m n.p.m.). Jest kilka tras, którymi można dostać się na górę. Na Sokolicy przyciąga słynna karłowata sosenka. A Trzy Korony to najbardziej oblegane miejsce w tych górach.

Sokolica - morze chmur z symbolem Pienin

Naszą eskapadę zaczynamy od Sokolicy (747 m n.p.m.) ze startem w Krościenku. Na szczyt można dotrzeć w 1,5 godziny. Znakiem rozpoznawczym szczytu jest karłowata sosenka. Choć uszkodzona kilka lat temu w czasie akcji ratowniczej, cały czas jest symbolem Pienin. Ma około 500 lat. Przy dobrej widoczności ze szczytu widać m.in. malowniczy przełom Dunajca i Drogę Pienińską.

Przez Sokolą Perć na słynne Trzy Korony i Zamek Pieniński

Z Sokolicy poszliśmy na Trzy Korony przez Sokolą Perć (niewielkie eksponowane odcinki zabezpieczone barierkami). Trasa jest nieco sinusoidalna, a więc raz w górę, raz w dół. Zanim dotarliśmy na Trzy Korony, odbiliśmy w kierunku Zamkowej Góry, aby dotrzeć do ruin Zamku Pienińskiego (XIII-XIV wiek). Całość zajęła nam około 2,5 godziny.

Trzy Korony to najbardziej oblegane miejsce w Pieninach. Na Okrąglicy (982 m n.p.m.), a więc na najwyższym szczycie w tym masywie znajduje się metalowa platforma widokowa. Można zobaczyć z niej nie tylko przełom Dunajca, ale też Tatry, Gorce, Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki, Magurę Spiską, a nawet Babią Górę. Ze szczytu zeszliśmy do Krościenka (czas to nieco ponad 1 ha).

Na Wysoką przez słynny Wąwóz Homole

Najwyższym szczytem całych Pienin jest Wysoka (1050 m n.p.m.). Jest kilka tras, którymi można dostać się na górę. My wybraliśmy wieś Jaworki i szlak wiodący przez słynny Wąwóz Homole z kładkami i mostkami nad potokiem Kamionka. Po około 30 minutach docieramy na Dubantowską Polanę z Kamiennymi Księgami. Następnie idziemy trochę leśnym odcinkiem, a później już widokowymi polanami, na których wypasane są owce. Końcówka to ponownie leśna, nieco stroma wędrówka. Do szczytu jest około 20 minut. Z Wysokiej można wrócić do Jaworek albo przejść pięknym grzbietowym szlakiem w kierunku Schroniska pod Durbaszką i Szafranówki.

Bardzo widokowy graniczny Wysoki Wierch

Wysoki Wierch (898 m n.p.m.) to bardzo widokowy graniczny (polsko-słowacki) szczyt w grzbiecie Małych Pienin. I to w każdą stronę. Nie ma barierek, a dookoła bezleśne polany. Można dostać się na niego kilkoma drogami. My weszliśmy od Szlachtowej (1,5 h), ale ciekawy szlak biegnie również od słowackiej Przełęczy pod Tokarnią (1 h). Wysoki Wierch to także część szlaku z Wysokiej do Szafranówki. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że na sam szczyt trzeba nieco stromo odbić niedaleko bacówki, w której sprzedają m.in. sery. Ze szczytu widać Magurę Spiską, zarys Tatr, panoramy Pienin Spiskich i Właściwych, masyw Babiej Góry, Gorce oraz Beskid. Po stronie słowackiej można zobaczyć wsie: Lipnik i Leśnicę.

Zobaczcie zdjęcia z Pienin

