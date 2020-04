Koronawirus Łódzkie. Łamią zasady kwarantanny. Ponad 60 ukaranych w regionie. Zapewniają, że są zdrowi i nic złego nie robią

Jeśli chodzi o woj. łódzkie, to do tej pory inspektorzy sanitarni w sprawie naruszania przepisów kwarantanny ukarali 61 osoby na 424 tys. zł.

Opieramy się na relacjach policjantów, którzy po stwierdzeniu, że dana osoba przebywała poza domem podczas kwarantanny sporządzają notatkę służbową i przesyłają do nas, a my po zbadaniu każdego przypadku podejmujemy decyzję w sprawie ukarania – wyjaśnia Zbigniew Solarz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi.

Gdzie zwykle udają się osoby naruszające zasady kwarantanny i jak się tłumaczą?

Przeważnie zapewniają, że są zdrowi i nic złego nie czynią. Zwykle wychodzą z psem na spacer, udają się do sklepu, na spacer lub na ławkę pod blokiem, aby – jak to określają - przewietrzyć się. Bywa, że jadą autem lub rowerem na działkę. Była też kobieta, która zeszła do blokowej piwnicy po ziemniaki i warzywa – mówi nadkomisarz Adam Kolasa z zespołu prasowego KWP w Łodzi.