Tragedia przy ul. Rewolucji w Łodzi. Chwycił młotek i uderzał nim ofiarę

13 grudnia w samo południe do dyżurnego łódzkiej policji zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że w mieszkaniu przy ul. Rewolucji 1905 r. leży mężczyzna i nie daje oznak życia. Tłumaczyła, że przyszedł do niej dzień wcześniej, aby się ogrzać.

Policjanci pojechali na miejsce, wezwano też pogotowie.

- W jednym z pomieszczeń mundurowi zastali leżącego mężczyznę z widocznymi obrażeniami na głowie. Niestety lekarz stwierdził zgon tego człowieka. Stróże prawa zauważyli ślady krwi na podłodze i znaleźli zakrwawiony młotek - relacjonuje mł. asp. Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Funkcjonariusze policji przesłuchali 34-latkę obecną w mieszkaniu. Za każdym razem podawała inną wersję zdarzeń. Najpierw mówiła, że nie zna ofiary, ale wpuściła go do mieszkania, aby nie zmarzł. Potem okazało się, że 48-letni poszkodowany to jej kolega. Policjanci sprawdzili także klatkę schodową budynku, gdzie zauważyli ukrywającego się mężczyznę.